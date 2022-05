Numérologie Karmique aux Amandiers Saint-Crespin, 12 juin 2022, Saint-Crespin.

Numérologie Karmique aux Amandiers Saint-Crespin

2022-06-12 10:30:00 10:30:00 – 2022-06-12 16:30:00 16:30:00

Saint-Crespin Seine-Maritime Saint-Crespin

Ah, si les mamans savaient ! Cette fameuse notice qui manque lorsque l’enfant vient au monde, quand on n’a aucune idée de qui il est vraiment… Quand il est ado et que décidément, on ne le comprend plus du tout, ou si mal…!

Et nous, adultes, si nous avions enfin une vision un peu plus claire de notre potentiel, de nos forces et de nos faiblesses, de nos atouts majeurs et de nos complexités…

Eh bien… BONNE NOUVELLE: La NOTICE existe! Elle s’appelle étude numérologique de personnalité! C’est fascinant de voir que nos prénoms, nom et date de naissance apportent autant d’informations qui semblent venues de nulle part. Fascinée, je le suis à chaque fois que je réalise une nouvelle étude, et que la personne en face de moi est à la fois étonnée que je sache si bien décrypter ses comportements et ses talents, et heureuse que je lui restitue ses vraies forces, son potentiel… Elle comprend mieux ses obstacles, saura compter sur ses forces… Alors oui, je réalise des études numérologiques à la demande, bien sur. Mais également, je vous propose la formation pour que vous sachiez vous même interpréter les nombres qui vous entourent…

Atelier 1 pour les débutants. Une demi-journée très dense pour approcher le principe de la numérologie, identifier les valeurs des 9 nombres, et réaliser les premiers calculs de nombres pertinents… Chemin de vie, 3 défis de vie, nombre intérieur et extérieur, nombre actif et de réalisation (ou de motivation et d’hérédité), nombre d’équilibre, nombre de dynamisme, nombre cosmique, n’auront plus de secrets pour vous!

Atelier 2 pour aller plus loin, avec la part la plus remarquable de la numérologie: la grille d’inclusion! A partir de vos prénoms et noms, vos atouts, vos faiblesses se lisent comme dans un livre! Cette recette qui vous compose est parfaite pour réussir votre chemin de vie. Et ça fait du bien d’apprendre enfin à mieux se connaitre!

Dates :

Atelier n°1 : Dimanche 22 mai

et atelier n°2 : dimanche 12 juin

de 10h30 à 16h30,

Repas tiré du sac

Tarif : 60€ + adhésion annuelle à l’association Les Amandiers à partir de 15€/pers

Conseils : Un accueil est prévu 15 min avant le début de l’atelier.

Prendre de quoi prendre des notes et ses chaussons ou chaussettes chaudes.

Public : Adulte.

Inscription obligatoire auprès de Jessica : 0767074504, nombre de places limité.

Un minimum d’inscription est nécessaire pour assurer les échanges et le partage.

Animatrice : Claire BUREL, Auteure en Vie Meilleure de 16 ouvrages auprès de 4 éditeurs, et thérapeute à l’aide de la parole et de la symbolique,

Plus d’informations :

https://www.claireburel.com/

