2022-05-06 09:30:00

Banon 04150 Banon EUR 5 [festival itinérant de 6 jours autour du cinéma & de la création radiophonique]

Séance d’écoute // promenade de dessin et d’écoute // Conférences -rencontres // cinéma // journée avec Juliette Volcler, Colombe Rubini, Mathias Poisson, Bat Sheva Papillon. Banon

