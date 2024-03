Numéro de Trapèze et cerceau aérien – Tatiana Saintes Centre Paris Anim’ Wangari Maathai Paris, lundi 25 mars 2024.

Le lundi 25 mars 2024

de 19h15 à 19h30

.Tout public. gratuit

Pour réserver, veuillez envoyer un e-mail avec le nombre de place désirées à l’adresse suivante : cpa.wangari@paris.ifac.asso.fr

Après une résidence au Centre Wangari, la trapéziste Tatiana Saintes nous fait le plaisir de nous présenter une étape de travail au trapèze, mais aussi au cerceau aérien.

Au fil des cours, des entraînements et des stages principalement auprès de Zoé Maistre, Tatiana est devenue trapéziste, travaillant aujourd’hui principalement pour des ateliers et des spectacles de rue qu’elle a initié. Elle obtient une licence d’anthropologie sociale et culturelle à Paris 8 et s’est récemment formée aux bases de la photographie.

Lors d’un stage passionnant d’initiation à la mise en scène en espace public avec Léa Dant en 2022, elle découvre plus précisément son propre goût pour les espaces et les temps de représentation qui prennent en considération l’In Situ. Dans son approche d’auteure, les étapes de travail d’une création en cours sont des terrains de jeux, de partage et d’expérimentation proches de la performance.

Elle prête une attention particulière à la place et la participation des spectateur/trices lors des représentations. Le corps, le féminisme et l’égalité homme-femme sont au centre des sujets qui la meuvent.

Centre Paris Anim’ Wangari Maathai 13-15 rue Mouraud 75020

Contact : +33140096880 cpa.wangari@paris.ifac.asso.fr https://www.facebook.com/ParisAnimWangariMutaMaathai/ https://www.facebook.com/ParisAnimWangariMutaMaathai/

Centre Wangari Muta Maathai Tatiana Saintes – Trapèze et cerceau aérien