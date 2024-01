Numéro 13 Batlik Centre Culturel Théâtre des Mazades Toulouse, samedi 3 février 2024.

Numéro 13 Batlik Concerts En clôture du festival Détours de chant 1ère partie par Adélys Samedi 3 février, 20h00 Centre Culturel Théâtre des Mazades

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-02-03T20:00:00+01:00 – 2024-02-03T22:00:00+01:00

Fin : 2024-02-03T20:00:00+01:00 – 2024-02-03T22:00:00+01:00

Batlik Des folk-songs contestataires en guitare voix de ses débuts, jusqu’à la poésie désabusée des derniers albums aux formations plus étoffées, ce « Peter Falk en chemise à fleurs » aura fait preuve d’une rare assiduité. Son prochain album Numéro 13, sera son dernier et viendra clore deux décennies d’un travail méthodique et minutieux.

Chant et guitare Batlik / Guitare électrique Alessandra Giraudo / Cuivres Juliette Marcais / Batterie Johan Guidou

Adélys (1ère partie) écrit, compose et produit des chansons électro qui sont des rencontres avec l’urbain, l’eau et le corps.

Durée 2h + entracte

Accessible dès 8 ans

Centre Culturel Théâtre des Mazades 10 Avenue des Mazades, 31200 Toulouse, France Toulouse 31200 Minimes / Barrière de Paris / Ponts-Jumeaux Haute-Garonne Occitanie 05 31 22 98 00 https://mazades.toulouse.fr/ Le lieu est composé d’un théâtre de 530 places où l’on peut assister à des représentations (théâtre, humour, musique et danse…) et à des rendez-vous pour les enfants, d’une salle d’exposition, des salles d’ateliers et d’un centre de loisirs.Le théâtre est un incontournable partenaire des festivals culturels toulousains. La galerie d’exposition accueille peinture, photographie et installations.Côté ateliers, la musique prédomine (piano, batterie, basse, guitare, chant polyphonique et choral). Des ateliers d’écoute liés à la programmation du Théâtre du Capitole ont lieu de janvier à juin.Des activités sportives et de plein air sont organisées à l’accueil de loisirs. Métro ligne B stations Minimes-Claude NougaroBus n°27 arrêt Mazades

© Batlik