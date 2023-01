Numérique : tout un univers ! Initiation à la programmation de jeux vidéo – de 9 à 14 ans Parthenay Parthenay Catégories d’Évènement: Deux-Sèvres

Deux-Sèvres Le Réseau des médiathèques accueille l’Espace public numérique Armand-Jubien pour une série d’ateliers-découverte autour du numérique. De la programmation (codage) à la création d’un jeu de société, venez à la rencontre de l’équipe initiez-vous à des outils numériques et testez les machines du FabLab. A la recherche du diamant perdu – Débutants

Initiation en deux parties. Deux dates par atelier : Atelier 1 : mercredi 5 oct. de 17h à 19h ou mercredi 12 oct. de 10h à 12h

Atelier 2 : mercredi 19 oct. de 17h à 19h ou mercredi 26 oct. de 10h à 12h Mission Dragon Ball – Confirmés

Initiation en deux parties. Deux dates par atelier : Atelier 1 : mercredi 7 déc. de 10h à 12h ou mercredi 21 déc. de 17h à 19h

Atelier 2 : mercredi 18 janv. de 10h à 12h ou mercredi 25 janv. de 17h à 19h Réservation obligatoire auprès de la médiathèque.

