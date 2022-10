Numérique : tout un univers ! Conception d’un jeu de société – de 15 à 18 ans

Numérique : tout un univers ! Conception d’un jeu de société – de 15 à 18 ans, 20 octobre 2022, . Numérique : tout un univers ! Conception d’un jeu de société – de 15 à 18 ans



2022-10-20 – 2022-10-20 EUR Le Réseau des médiathèques accueille l’Espace public numérique Armand-Jubien pour une série d’ateliers-découverte autour du numérique. Conception d’un jeu de société autour de la thématique « cyberharcèlement » – de 15 à 18 ans -Atelier 1 : Définissons ensemble les contours de notre jeu

Animé par l’équipe de la ludothèque et les conseillers numériques de l’Espace public numérique Armand-Jubien

Jeudi 20 octobre à partir de 17h -Atelier 2 : Création des figurines : de la conception à la fabrication

Jeudi 17 novembre à partir de 17h -Atelier 3 : « Création du plateau et des accessoires : de la conception à la fabrication »

Jeudi 15 décembre à partir de 17h Selon l’évolution du projet et des besoins des participants, d’autres rendez-vous pourront être programmés avec l’équipe de l’EPN.

Places limitées à 6 personnes.

Réservation obligatoire auprès de la médiathèque : 05 49 94 90 42 Le Réseau des médiathèques accueille l’Espace public numérique Armand-Jubien pour une série d’ateliers-découverte autour du numérique. Conception d’un jeu de société autour de la thématique « cyberharcèlement » – de 15 à 18 ans -Atelier 1 : Définissons ensemble les contours de notre jeu

Animé par l’équipe de la ludothèque et les conseillers numériques de l’Espace public numérique Armand-Jubien

Jeudi 20 octobre à partir de 17h -Atelier 2 : Création des figurines : de la conception à la fabrication

Jeudi 17 novembre à partir de 17h -Atelier 3 : « Création du plateau et des accessoires : de la conception à la fabrication »

Jeudi 15 décembre à partir de 17h Selon l’évolution du projet et des besoins des participants, d’autres rendez-vous pourront être programmés avec l’équipe de l’EPN.

Places limitées à 6 personnes.

Réservation obligatoire auprès de la médiathèque : 05 49 94 90 42 Médiathèque de Parthenay dernière mise à jour : 2022-10-01 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville