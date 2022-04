Numérique Tour Espace festif et culturel Les Pierres-Blanches Saint-Jean-de-Boiseau Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Nantes

Numérique Tour Espace festif et culturel Les Pierres-Blanches, 6 mai 2022, Saint-Jean-de-Boiseau. 2022-05-06

Horaire : 18:00 21:30

Gratuit : oui Tout public Mis en place à l’initiative de la municipalité, le Numérique Tour fédéré par MAIF propose des animations, des formations et des contenus pédagogiques pour vous permettre de vous informer sur les bénéfices et les risques liés au numérique.Pour mieux les appréhender, le village vous permet de vivre des expériences tout au long d’un parcours. Vous pourrez par exemple vous mettre dans la peau d’un hacker, vous initier à l’impression en 3D ou vous acculturer aux bons usages de vos données personnelles.Des animateurs accompagnent les visiteurs de tous âges et les guident sur des stands adaptés à leurs attentes. OUVERTURE AU PUBLICVendredi 6 mai de 18h00 à 21h30samedi 7 mai de 10h00 à 17h00 STANDS PERMANENTS• Dans la peau d’un hacker• Mes datas et moi• Data cleaner• La selfie box• Solution éducative• Staying alive• Riskou (4 à 8 ans)• Osons les risques numériques TABLES RONDESVendredi 6 mai de 18 h 00 à 19 h 30 : Aspects environnementaux et conséquences sociétales du numérique.Vendredi 6 mai de 20 h 00 à 21 h 30 : Musique assistée par ordinateur (MAO).Samedi 7 mai de 10 h 00 à 11 h 30 : Osons les risques numériques.Samedi 7 mai de 14 h 00 à 15 h 30 : Alternatives aux GAFAM et sobriété numérique. ATELIERSSamedi 7 mai de 14 h 30 à 16 h 30 : Serious game « la fresque du numérique ». Adolescents / Nombre des places limité / Pensez à réserverSamedi 7 mai de 14 h 00 à 17 h 00 : Impression 3D Espace festif et culturel Les Pierres-Blanches adresse1} Saint-Jean-de-Boiseau 44640

02 40 65 80 09 http://www.saint-jean-de-boiseau.fr/ https://www.saint-jean-de-boiseau.fr/agenda/numerique-tour/

