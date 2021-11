Numérique responsable : création d’une communauté de pratiques pédagogiques Pôle Numérique Rennes Beaulieu (PNRB), 20 décembre 2021, Rennes.

Pôle Numérique Rennes Beaulieu (PNRB), le lundi 20 décembre à 09:00

Dans sa stratégie Développement Durable et Responsabilité Sociale, l’Université de Rennes 1 affiche de nombreux objectifs dont celui de former 100% des étudiants à la transition écologique. Pour cela, une mission a été installée pour en coordonner la mise en place et les actions. Une axe majeur émerge : la formation des formateurs et donc des enseignants relevant de cette thématique du numérique et de ses impacts, à l’ISTIC, dans les écoles d’ingénieur, dans les IUT et d’autres composantes. Des personnes sont déjà impliquées dans ces enseignements. D’autres ont des compétences qu’ils n’exploitent pas encore. Enfin, certaines ont besoin d’un accompagnement pour acquérir un socle de compétences pour démarrer. Dans ce cadre, plusieurs temps de rencontres, d’échanges et de formation pour initier une communauté de pratiques pédagogiques dédiée à cette thématique sont proposés. Cette rencontre en constitue le premier rendez-vous. _La démarche vous intéresse mais vous ne pouvez pas participer à ce premier rendez-vous ? Vous pouvez écrire à Philippe Quemerais_ [_[philippe.quemerais@univ-rennes1.fr](mailto:philippe.quemerais@univ-rennes1.fr)_](mailto:philippe.quemerais@univ-rennes1.fr) _pour vous faire connaître._

Sur inscription

L’objectif de cette première rencontre est de partager, coopérer et monter en compétences pour l’enseignement des notions relatives à la maitrise des enjeux environnementaux et sociétaux du numérique.

Pôle Numérique Rennes Beaulieu (PNRB) 263 avenue du Général Leclerc 35000 Rennes Rennes Quartiers Nord-Est Ille-et-Vilaine



2021-12-20T09:00:00 2021-12-20T16:00:00