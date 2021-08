Numérique pour tous : des ateliers à Saint-Aignan de Grand Lieu pour les séniors St-Aignan de Grand Lieu, 24 septembre 2021, Saint-Aignan de Grand Lieu.

2021-09-24

Horaire : 10:00 12:00

Gratuit : oui Entrée libre

Pour cette nouvelle édition de Nantes Digital Week, l’association ANADOM (ex-ANAF et ex-DOMUS fusionnées) s’associe au CCAS de Saint-Aignan de Grand-Lieu pour vous proposer 8 ateliers numériques pour les séniors. Avec une volonté commune de rendre le numérique accessible à tous et toutes, et particulièrement à nos séniors, nous vous invitons à nous rejoindre sur nos évènements de découverte et renforcement des usages des outils numériques. Vous avez plus de 60 ans ? Vous avez des outils numériques ou souhaitez en acquérir ? Nos évènements sont faits pour vous !Lieux et horaires :ANADOM SAGL, 49 rue des Frères Rousseau, 44860 Saint-Aignan de Grand Lieu :16/09 de 10h à 12h16/09 de 14h à 16h23/09 de 10h à 12h23/09 de 14h à 16hSalle Madeleine Huet, Rue des Grèbes huppés, 44860 Saint-Aignan de Grand Lieu :17/09 de 10h à 12h17/09 de 14h à 16h24/09 de 10h à 12h24/09 de 14h à 16h Dans le cadre de Nantes Digital Week

St-Aignan de Grand Lieu . Saint-Aignan de Grand Lieu