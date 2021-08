Nantes ANADOM Loire-Atlantique, Nantes Numérique pour tous : des ateliers à Nantes pour les séniors ANADOM Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Nantes

Numérique pour tous : des ateliers à Nantes pour les séniors ANADOM, 22 septembre 2021, Nantes. 2021-09-22

Horaire : 14:00 16:00

Gratuit : oui Pour cette nouvelle édition de Nantes Digital Week, l’association ANADOM (ex-ANAF et ex-DOMUS fusionnées) s’associe à Nantes Métropole Habitat pour vous proposer 6 ateliers numériques pour les séniors. Avec une volonté commune de rendre le numérique accessible à tous et toutes, et particulièrement à nos séniors, nous vous invitons à nous rejoindre sur nos évènements de découverte et renforcement des usages des outils numériques dans votre agence de proximité Nantes Métropole Habitat..Vous avez plus de 60 ans ? Venez avec votre outil numérique, si vous n’en avez pas, nous avons des tablettes à votre disposition. Inscription requise au 02 40 67 07 37 ou à l’accueil de votre agence Nantes Habitat :20/09 de 10h à 12h, agence Bottière20/09 de 14h à 16h, agence Cartier21/09 de 10h à 12h, agence Goudy21/09 de 14h à 16h, agence Jamet22/09 de 10h à 12h, agence Watteau22/09 de 14h à 16h, agence Malakoff Dans le cadre de Nantes Digital Week ANADOM 8 rue Linné Nantes

