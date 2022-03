Numérique : Portes Ouvertes à l’école La Manu Amiens La Manu – Campus Amiens Amiens Catégories d’évènement: Amiens

Somme

Numérique : Portes Ouvertes à l’école La Manu Amiens La Manu – Campus Amiens, 5 mars 2022, Amiens. Numérique : Portes Ouvertes à l’école La Manu Amiens

La Manu – Campus Amiens, le samedi 5 mars à 14:00

Vous préparez votre orientation post bac ? Venez découvrir **La Manu – Ecole supérieure des métiers du Numérique** – à l’occasion des Portes Ouvertes organisées par le campus d’Amiens le samedi 05 mars à partir de 14h. Visitez le campus de La Manu à Amiens et découvrez les cursus Bachelor (Bac+3) et Mastère (Bac+5) dédiés aux métiers du développement web, du webdesign et du marketing digital. **Samedi 05 mars** (14h à 17h) **70 rue des Jacobins, 80000 Amiens** **Inscription :** [**[https://lamanu.fr/jpo/](https://lamanu.fr/jpo/)**](https://lamanu.fr/jpo/) Profitez de ces Portes Ouvertes pour échanger avec notre équipe sur votre projet d’orientation, sur les programmes et l’admission aux études supérieures de La Manu. Au plaisir de vous rencontrer !

Gratuit, sur inscription

L’école La Manu à Amiens organise des portes ouvertes pour les jeunes qui souhaitent s’orienter dans les métiers du numérique et de l’informatique. La Manu – Campus Amiens 70 rue des Jacobins Amiens Centre Ville Somme

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-05T14:00:00 2022-03-05T17:00:00

Détails Catégories d’évènement: Amiens, Somme Autres Lieu La Manu - Campus Amiens Adresse 70 rue des Jacobins Ville Amiens lieuville La Manu - Campus Amiens Amiens Departement Somme

La Manu - Campus Amiens Amiens Somme https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/amiens/

Numérique : Portes Ouvertes à l’école La Manu Amiens La Manu – Campus Amiens 2022-03-05 was last modified: by Numérique : Portes Ouvertes à l’école La Manu Amiens La Manu – Campus Amiens La Manu - Campus Amiens 5 mars 2022 amiens La Manu - Campus Amiens Amiens

Amiens Somme