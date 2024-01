Numérique nouvelles réalités Médiathèque Quai des Mots Chauffailles, mercredi 7 février 2024.

Viens plonger dans l’univers de la réalité augmentée et de la réalité virtuelle et comprendre la différence entre les deux à travers différents ateliers ludiques :

– coloriage augmenté avec les applications Quiver et Wakatoon

– lecture augmentée avec Extrapage

– découverte du “Merge Cube”

– explorez l’espace avec le casque Meta Quest 2, à partir de 13 ans

A partir de 5 ans durée libre Sur réservation EUR.

Médiathèque Quai des Mots 4 Rue Élie Maurette

Chauffailles 71170 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté numerique@bsb71.fr

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-07 09:00:00

fin : 2024-02-07 12:00:00



