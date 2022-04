Numérique, je m’exprime ! Cinéma L’Autan – Ramonville Saint-Agne, 19 avril 2022, Ramonville-Saint-Agne.

Numérique, je m’exprime !

Cinéma L’Autan – Ramonville Saint-Agne, le mardi 19 avril à 19:30

**_Comment faciliter l’accès au numérique pour tous ? Que peut-on imaginer et développer pour parer aux difficultés rencontrées ?_** Les participants à cette concertation citoyenne sont invités à construire ensemble des réponses pour permettre à tous un accès au numérique pour la vie quotidienne, les droits, la culture, l’éducation et lui redonner une ambition démocratique. **Au programme :** témoignages d’acteurs du territoire pour un numérique ouvert à tous, intervention de Jacques-François Marchandise et Clément Mabi, universitaires spécialistes du numérique et de la participation citoyenne et temps d’ateliers et de débats pour partager expériences et réflexions sur la place du numérique et ses usages.

Entrée libre

Face à la course du tout numérique, il est crucial d’accompagner les personnes qui en sont éloignées. Le Sicoval lance aujourd’hui une concertation citoyenne pour imaginer des réponses adaptées.

Cinéma L’Autan – Ramonville Saint-Agne Place Jean Jaurés, 31520 Ramonville Saint-Agne Ramonville-Saint-Agne Haute-Garonne



2022-04-19T19:30:00 2022-04-19T21:00:00