Lille Fabrique SIMPLON Lille Lille, Nord Numérique Fabrique SIMPLON Lille Lille Catégories d’évènement: Lille

Nord

Numérique Fabrique SIMPLON Lille, 8 octobre 2021, Lille. Numérique

Fabrique SIMPLON Lille, le vendredi 8 octobre à 14:00

Sensibilisation aux métiers du numérique. Formation des habitants au numérique. Pour plus d’infos (inscription..) contacter SIMPLON Hauts-de-France

Inscription

Semaine 1 : Lancement Fabrique SIMPLON Lille Lille Lille Lille-Centre Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-08T14:00:00 2021-10-08T17:00:00

Détails Catégories d’évènement: Lille, Nord Autres Lieu Fabrique SIMPLON Lille Adresse Lille Ville Lille lieuville Fabrique SIMPLON Lille Lille