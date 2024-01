“Numérique éthique Tour” pour s’éduquer au numérique tout en s’amusant ! Salle des fêtes Ramonville Ramonville-Saint-Agne, samedi 3 février 2024.

“Numérique éthique Tour” pour s’éduquer au numérique tout en s’amusant ! Venez vivre des expériences immersives, découvrir les dessous du numérique et rencontrer les acteurs du territoire, le samedi 3 février de 10h à 17h, à la salle des fêtes de Ramonville Saint-Agne ! Samedi 3 février, 10h00 Salle des fêtes Ramonville Entrée libre

Fédéré par MAIF, cet événement gratuit et ouvert à tous, invite le grand public à se familiariser à une pratique responsable du numérique à travers des ateliers ludiques et interactifs. L’occasion également pour chacun de mieux s’approprier les enjeux du monde digital en venant à la rencontre des acteurs du numérique du Sud-Est-Toulousain.

Au-delà de ce rendez-vous, la Communauté d’Agglomération, la ville de Ramonville-Saint-Agne et MAIF poursuivent une démarche d’information des publics et œuvrent au quotidien en faveur du numérique pour tous

Expériences en réalité virtuelle, animations, stand de documentation… Des ateliers ludiques et interactifs seront l’occasion pour petits et grands, novices et avertis, de (re)découvrir les dessous du monde digital ainsi que ses enjeux en matières environnementale, économique et sociale.

Deux journées réservées aux scolaires des communes de Ramonville-Saint-Agne, de Castanet-Tolosan et d’Auzeville-Tolosane se dérouleront les 1er et 2 février.

Une conférence-débat « Numérique. De l’enfer des mines à l’éthique des usages – que faire ? » organisée par le Groupe citoyen pour le climat de la mairie de Ramonville, l’association CULTe et l’ATECOPOL invite le grand public à la réflexion autour du numérique responsable le jeudi 1er février à 19h.

Une journée grand public le samedi 3 février de 10 h à 17 h à la salle des fêtes de Ramonville où de nombreux acteurs du numérique du territoire proposeront des ateliers tout au long de la journée.

Coup d’œil sur le programme

Ateliers proposés par MAIF

Dans la peau d’un hacker comprendre et agir contre les individus malintentionnés via une expérience de réalité virtuelle…

Selfie Box animation ludique où un simple selfie en ligne peut réserver bien des surprises.

Stop au Harcèlement ! animation suscitant des discussions autour du harcèlement.

Data cleaner expérience en réalité virtuelle pour ne plus laisser échapper ses données personnelles.

Ateliers proposés par les acteurs locaux

Planète Sciences atelier « De la 2D à la 3D sois créatif ! » et atelier « IA, intelligence infaillible et autonome ? ».

Amitié Solidarité & Sicoval présentation des services proposés et accompagnement dans la prise en main d’un smartphone ou un d’un ordinateur.

Médiathèque Simone-de-Beauvoir stand de documentation.

Info Jeunes du Sicoval découverte des services de l’Info Jeunes et présentation de la « Boussoule des Jeunes ».

Regards ateliers ludiques pour les enfants et les parents sous forme de tribunal autour de la gestion des écrans dans notre ère numérique.

Projet Internet et Citoyenneté atelier sur la cartographie avec le logiciel libre OpenStreetMap (inscription www.le-pic.org) et animation sur les alternatives aux Gafam.

Cyberdicap atelier sur la sécurité et la confidentialité sur Facebook.

Salle des fêtes Ramonville Rue Joliot Curie, 31520 Ramonville-Saint-Agne Ramonville-Saint-Agne 31520 Haute-Garonne Occitanie