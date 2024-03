Numérique éthique tour Aixe-sur-Vienne, samedi 30 mars 2024.

Numérique éthique tour Aixe-sur-Vienne Haute-Vienne

Le pôle jeunesse du Val de Vienne accueille « le numérique éthique tour » fédéré par MAIF. Venez vivre gratuitement des expériences immersives et rencontrer les acteurs du numérique sur votre territoire. Toute la journée en libre accès, des expériences immersives, des ateliers pratiques de découverte, une conférence de Jean-Jacques Rabache de LNE sur le thème « le numérique et ses impacts environnementaux: questionnons nos usages ». Stands et démonstrations sur les cyber-réflexes, le digitalium, les dessous d’internet, et stop au harcèlement (spot vidéo sur le cyberharcèlement). Expériences et jeux avec la selfie box, dans la peau d’un hacker (immersion dans la peau d’un pirate du web), data cleaner, le numériQUIZ (test de connaissances numériques).

De nombreux autres ateliers proposés par Récréasciences, le tiers-lieu d’Aixe, la Ligue de l’Enseignement, les acteurs numériques du 87. EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-30 09:30:00

fin : 2024-03-30 17:30:00

Aixe-sur-Vienne 87700 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine numeriquetour@mail.fr

