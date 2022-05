Numérique et obsolescence prématurée Atelier Canopé Strasbourg Catégories d’évènement: Bas-Rhin

Strasbourg

Numérique et obsolescence prématurée Atelier Canopé, 15 juin 2022, Strasbourg. Numérique et obsolescence prématurée

Atelier Canopé, le mercredi 15 juin à 10:00

Cet échange sous la forme d’une table ronde aborde les liens entre numérique et obsolescence prématurée. Quels sont les impacts environnementaux, sociaux et financiers ? Quelles solutions et mesures envisagées ? Cette table ronde réunira les acteurs suivants : Commown, Emmaus Connect, Humanis et l’Université de Strasbourg.

Entrée libre sur inscription

Table ronde Atelier Canopé 23 rue du Maréchal Juin, 67000 STRASBOURG Strasbourg Krutenau Bas-Rhin

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-06-15T10:00:00 2022-06-15T12:00:00

Détails Catégories d’évènement: Bas-Rhin, Strasbourg Autres Lieu Atelier Canopé Adresse 23 rue du Maréchal Juin, 67000 STRASBOURG Ville Strasbourg lieuville Atelier Canopé Strasbourg Departement Bas-Rhin

Atelier Canopé Strasbourg Bas-Rhin https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/strasbourg/

Numérique et obsolescence prématurée Atelier Canopé 2022-06-15 was last modified: by Numérique et obsolescence prématurée Atelier Canopé Atelier Canopé 15 juin 2022 Atelier Canopé Strasbourg Strasbourg

Strasbourg Bas-Rhin