Lille Ehpad temps de vie Lille, Nord Numérique et internet : moteurs du bien vieillir Ehpad temps de vie Lille Catégories d’évènement: Lille

Nord

Numérique et internet : moteurs du bien vieillir Ehpad temps de vie, 12 octobre 2021, Lille. Numérique et internet : moteurs du bien vieillir

Ehpad temps de vie, le mardi 12 octobre à 15:00

**Le numérique**, une cure de jouvence : cette conférence vous présentera les nombreux bienfaits du numérique et d’Internet pour les plus de 60 ans. A travers la présentation de différents cas d’usages et de retours d’expérience d’utilisateurs séniors, elle vous donnera envie d’aller plus loin ! Bastien Ponce, coach numérique, sera également à votre disposition pour répondre à vos différentes questions liées à vos usage du numérique.

gratuite sur inscription

Ne manquez pas cette conférence le 12 octobre. Ehpad temps de vie 28 rue Saint gabriel Lille Lille Saint-Maurice Pellevoisin Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-12T15:00:00 2021-10-12T17:00:00

Détails Catégories d’évènement: Lille, Nord Autres Lieu Ehpad temps de vie Adresse 28 rue Saint gabriel Lille Ville Lille lieuville Ehpad temps de vie Lille