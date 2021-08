Nantes Cosmopolis Loire-Atlantique, Nantes Numérique et citoyenneté, quelle place pour l’éducation aux médias ? Cosmopolis Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Nantes

Numérique et citoyenneté, quelle place pour l’éducation aux médias ? Cosmopolis, 17 septembre 2021, Nantes. 2021-09-17 Sur place à CosmopolisA distance sur https://www.twitch.tv/levlipp

Horaire : 18:00 20:00

Gratuit : oui Entrée libre Sur place à CosmopolisA distance sur https://www.twitch.tv/levlipp Dans un monde ultra médiatisé où le numérique nous permet à la fois d’être récepteurs et émetteurs d’information, une maîtrise minimale des technologies médiatiques est indispensable.C’est un enjeu de citoyenneté, sinon de démocratie. En effet, il convient de former les citoyen·ne·s responsables de demain pour leur permettre de porter un regard critique et éclairé sur l’information et l’accumulation de données, tout en favorisant leur insertion culturelle, sociale et économique.Dans ce contexte : quelles réponses et propositions apportent les acteurs de l’éducation aux médias, l’État et les collectivités locales ? Comment l’éducation aux médias fait sa révolution numérique ? Dans le cadre de Nantes Digital Week Cosmopolis 18 Rue Scribe Centre-ville Nantes

Détails Catégories d’évènement: Loire-Atlantique, Nantes Autres Lieu Cosmopolis Adresse 18 Rue Scribe Ville Nantes lieuville Cosmopolis Nantes