NUMÉRIQUE : ENTRE RÉALITÉ ET VIRTUALITÉ Saumur Saumur Catégories d’évènement: Maine-et-Loire

Saumur

NUMÉRIQUE : ENTRE RÉALITÉ ET VIRTUALITÉ Saumur, 15 octobre 2022, Saumur. NUMÉRIQUE : ENTRE RÉALITÉ ET VIRTUALITÉ

Rue Célestin Port Saumur Maine-et-Loire

2022-10-15 – 2022-10-15 Saumur

Maine-et-Loire Démonstration de casques de réalité virtuelle avec la PS4

Par session de 10 minutes, venez vous immerger et jouer dans la réalité virtuelle qui vous paraîtra bien réelle !

Le samedi 1er octobre de 14h30 à 16h30 (+ 12ans) Appli’hour spéciale réalité augmentée

Des albums illustrés + une appli = une nouvelle façon de lire !

Mercredi 5 octobre de 10h30 à 11h30 (+ 4 ans) Conférence-débat : « les enfants et les écrans » par Bruno Méraut

Pas toujours facile d’être parent à l’ère du numérique. Vous voulez comprendre pourquoi votre enfant passe du temps à jouer à Fortnite ou à regarder des vidéos sur Youtube ? Quels peuvent être les risques pour votre fille à publier des vidéos sur TikTok ? Lors de ce temps de conférence-débat, venez piocher des clés de compréhension et des conseils pratiques !

Bruno Méraut est médiateur multimédia depuis plus de 13 ans dans les Pays de la Loire. Depuis 2014, il anime auprès des scolaires, collégiens, adolescents, parents et professeurs des ateliers, débats et conférences sur l’éducation aux écrans.

Le vendredi 7 octobre de 20h à 22h (tout public) Fête de la Science : atelier robots à gogo

À utiliser seul, entre amis ou en famille, les robots pédagogiques vont vous permettre d’apprendre la programmation et le codage. Tout en s’amusant sur le principe « essai/erreur », vous pourrez leur lancer des défis. Venez également apprendre à jouer de la musique avec des bananes et des courgettes, grâce au kit Makey-Makey.

Le samedi 15 octobre de 14h à 18h (tout public), au Village des Sciences de Saumur (école les Récollets) Quatre rendez-vous pour découvrir, se familiariser, questionner le vaste monde du numérique (réalité virtuelle, enfants et écrans, robots…). bibliotheques.contact@saumurvaldeloire.fr +33 2 41 51 06 12 https://bibliotheques.saumurvaldeloire.fr/ Saumur

dernière mise à jour : 2022-10-05 par

Détails Catégories d’évènement: Maine-et-Loire, Saumur Autres Lieu Saumur Adresse Rue Célestin Port Saumur Maine-et-Loire Ville Saumur lieuville Saumur Departement Maine-et-Loire

Saumur Saumur Maine-et-Loire https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saumur/

NUMÉRIQUE : ENTRE RÉALITÉ ET VIRTUALITÉ Saumur 2022-10-15 was last modified: by NUMÉRIQUE : ENTRE RÉALITÉ ET VIRTUALITÉ Saumur Saumur 15 octobre 2022 maine-et-loire Rue Célestin-Port Saumur Maine-et-Loire saumur

Saumur Maine-et-Loire