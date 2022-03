Numérique en famille Salle des Cordeliers Auch Catégories d’évènement: Auch

Gers

Numérique en famille Salle des Cordeliers, 15 juin 2022, Auch. Numérique en famille

Salle des Cordeliers, le mercredi 15 juin à 14:00

Toute l’après-midi, découvrez des ateliers ludiques en libre accès autour du numérique pour un moment de partage en famille ! Pour tout public L’accès à l’escape game se fait sur inscription à partir du 15 mai 2022. Il aura lieu de 15h à 16h30.

Escape game sur inscription à partir du 15 mai 2022

Venez expérimenter en famille autour du numérique ! Au programme : escape game, robotique, réalité virtuelle, initiation à la programmation. En partenariat avec l’UDAF, le Réseau Canopé & Technolab32 Salle des Cordeliers 3 Rue Camille Desmoulins 32000 Auch Auch Gers

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-06-15T14:00:00 2022-06-15T18:00:00

