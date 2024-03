Numérique en commun[s] L’évènement régional de la médiation numérique Centre de conférence d’Orléans Orléans, mardi 9 avril 2024.

Début : 2024-04-09T09:00:00+02:00 – 2024-04-09T17:00:00+02:00

Fin : 2024-04-09T09:00:00+02:00 – 2024-04-09T17:00:00+02:00

Un événement pour se rencontrer entre acteur·rices, en apprendre plus sur les initiatives autour de l’inclusion et de la médiation en région Centre-Val de Loire et développer sa culture numérique.

Il s’agit de la deuxième édition du NEC Centre-Val de Loire. Elle se tient dans le cadre de la séquence régionale « Human Tech Days ».

Rendez-vous le 9 avril 2024, au Centre de Conférence d’Orléans.

Avec à 10h une conférence sur l’influence du numérique sur la vie démocratique. Avec pour intervenantes :

Yaël Benayoun, co-fondatrice du Mouton Numérique, consultante et chercheuse indépendante en sociologie

Christelle Gilabert, co-présidente du Mouton Numérique et journaliste indépendante

Centre de conférence d'Orléans place du 6 juin 1944, Orléans Orléans 45000 Loiret Centre-Val de Loire

IA intelligences artificielles Cyberharcèlement