Numérique écoresponsable pour tous Maison de l'environnement, 3 mai 2022, Lyon.

Numérique écoresponsable pour tous

du mardi 3 mai au mardi 24 mai à Maison de l’environnement

Vous souhaitez connaître votre empreinte numérique et votre consommation énergétique ? Avoir une meilleure appréhension du fonctionnement, de l’entretien et de la réparation d’un ordinateur ? Ou encore avoir un ensemble de solutions numériques écoresponsables pour votre utilisation quotidienne ? Faites vos premiers pas vers un mode de vie numérique plus écoresponsable avec le parcours « .NET » proposé par CIE et la Maison de l’Environnement. Au programme : 4 séances animées par des associations lyonnaises, 4 mardis de 18h30 à 21h : -« Les enjeux du numérique » le 3 mai -« Le hardware responsable » le 10 mai -« Sobriété numérique » le 17 mai -« Les softwares alternatifs » le 24 mai Repartez avec des connaissances sur les impacts du numérique, une meilleure conscience de votre utilisation quotidienne et surtout des solutions pour savoir entretenir et réparer votre ordinateur, mieux naviguer sur le net et sur votre smartphone !

Prix libre (20€, 40€ ou 60€ pour les 4 ateliers)

Un parcours en 4 ateliers pour comprendre les enjeux internationaux liés au numérique et adopter les bons gestes.

Maison de l’environnement 14 avenue Tony Garnier Lyon Gerland Métropole de Lyon



