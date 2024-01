Les rendez-vous numériques : Atelier « nettoyage des données », maintenance et réparation Numéri’Lab Labège, samedi 16 mars 2024.

Les rendez-vous numériques : Atelier « nettoyage des données », maintenance et réparation Atelier « nettoyage des données », maintenance et réparation (dans le cadre du Digital Clean Up day) Samedi 16 mars, 09h00 Numéri’Lab Gratuit, sans inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-03-16T09:00:00+01:00 – 2024-03-16T12:00:00+01:00

Fin : 2024-03-16T09:00:00+01:00 – 2024-03-16T12:00:00+01:00

Le Numéri’Lab de Labège, en partenariat avec l’association Combustible Numérique, vous propose un atelier de sensibilisation au nettoyage de ses données numériques, à la maintenance, reparation et entretien de votre ordinateur (ou au reconditionnement de votre vieil ordinateur).

Le Digital Cleanup Day est une journée de sensibilisation à l’empreinte environnementale du numérique. L’objectif du CyberWCUD est de créer les conditions d’une prise de conscience globale de l’impact environnemental du numérique en déployant une action de sensibilisation au numérique responsable, fédératrice, conviviale et permettant d’engager concrètement le premier pas : d’une part en nettoyant les données et d’autre part en offrant une seconde vie à nos équipements numériques.

Numéri’Lab 18 rue de l’autan 31670 Labège Labège 31670 Haute-Garonne Occitanie [{« type »: « phone », « value »: « 0607175085 »}]

rdvnumerique