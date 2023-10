Coaching professionnel NUMERI’LAB Labège Catégories d’Évènement: Haute-Garonne

Labège Coaching professionnel NUMERI’LAB Labège, 20 octobre 2023, Labège. Coaching professionnel Vendredi 20 octobre, 09h00 NUMERI’LAB gratuit- sur inscription Ce coaching a été spécialement conçu pour répondre à vos besoins que vous soyez entrepreneurs, artisans, ou encore dirigeants de TPE, PME. Il vise à vous aider à résoudre des problèmes concrets liés au monde numérique, tels que l’amélioration de la visibilité locale, la fidélisation de la clientèle, le développement d’une présence en ligne, l’expansion géographique et l’optimisation du budget marketing. Grâce à des exemples pratiques, ce coaching vous fournira les connaissances et les compétences nécessaires pour réussir en ligne. Au cours de cette séance de coaching, nous aborderons les sujets clés suivants : ✅ Les stratégies de contenu pour chaque plateforme sociale.

✅ La gestion optimale de votre présence en ligne.

✅ L’utilisation des outils pour attirer un public ciblé.

✅ Les meilleures pratiques pour interagir avec votre communauté. NUMERI’LAB 18 rue de l’Autan 31670 Labège Labège 31670 Haute-Garonne Occitanie [{« type »: « link », « value »: « https://www.lamelee.com/evenement/coaching-tous-en-ligne-maintenant/ »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

NUMERI'LAB
Adresse: 18 rue de l'Autan 31670 Labège
Ville: Labège

