Moi & le cyberharcèlement NUMERI’LAB Labège, 22 juin 2023, Labège.

Internet occupe aujourd’hui une grande place dans la vie des jeunes : En France 87% des jeunes sont équipés d’un smartphone avec accès à internet à 12 ans et l’utilisent principalement dans le cadre du divertissement (réseaux sociaux, vidéos et jeux en ligne, …) *

Cette utilisation qui se veut plutôt bonne enfant présente également des dangers auxquels sont confrontés les jeunes et susceptibles d’engendrer des dommages importants. Tel est le cas du cyberharcèlement.

Afin de sensibiliser les jeunes aux risques et effets du cyberharcèlement, le Numéri’Lab vous propose une animation intitulée » Moi & le cyberharcèlement : questions de laisser-faire ? »

Cette animation ludique se présente sous la forme d’un jeu de carte visant à questionner les jeunes sur le cyberharcèlement. Les questions permettent d’aborder le besoin de se protéger, de faire face à ces actes et de veiller à ne pas être acteur direct ou indirect de harcèlement via les réseaux sociaux (Être harcelé(e) par des messages d’inconnus. C’est souvent ? Pas souvent ? Comment réagis-tu ? ; Quelles sont les insultes les plus fréquentes selon toi sur les réseaux sociaux ? ; Imagine qu’un pirate s’empare de toutes tes photos actuellement sur les réseaux sociaux ? Que peut-il en faire ?)

Menée par des animateurs de l’espace Jeunesse du Sicoval, l’animation se tiendra le mercredi 21 juin de 14h30 à 16h au Numéri’Lab.

Public : Jeunes dès 10 ans.

Inscription obligatoire, le nombre de place étant limité.

*Source : https://blog.digimind.com/fr/tendances/comment-les-jeunes-utilisent-les-reseauxn-france#jeunes11-18

2023-06-22T14:30:00+02:00 – 2023-06-22T16:00:00+02:00

