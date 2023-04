Stages numériques 6 – 14 ans NUMERI’LAB, 24 avril 2023, Labège.

Stages numériques 6 – 14 ans 24 avril – 4 mai NUMERI’LAB Sur inscription, payant

Groupe des 10 – 14 ans :

Avec les médiateurs de l’association Combustible Numérique et le Numéri’lab, apprends à programmer ton propre jeu vidéo. Ecris un scénario, dessine les personnages et tes décors. A l’aide d’un logiciel de programmation graphique, fais évoluer tes personnages dans les décors et fais les interagir avec l’ensemble des éléments du jeu. Tout en découvrant la programme, pendant 5 après midi, donne libre cours à ton imagination et transforme tes idées en un superbe jeu de plateforme, un FPS, un RPG, un RTS ou un MOBA…

Groupe des 6 -9 ans :

Découvre l’impression 3D et la découpe numérique au laser. Avec l’aide des médiateurs de Combustible Numérique, apprends à modéliser des animaux en 3D façon Minecraft et à les fabriquer avec une imprimante 3D ! Dessine un décor pour les animaux, décore le puis découpe et grave le en apprenant à manipuler la machine laser dans de fines plaques de bois.

NUMERI’LAB 18 rue de l’Autan 31670 Labège Labège 31670 Haute-Garonne Occitanie [{« type »: « email », « value »: « numerilab@ville-labege.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0637886759 »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-24T13:30:00+02:00 – 2023-04-24T16:30:00+02:00

2023-05-04T13:30:00+02:00 – 2023-05-04T16:30:00+02:00

stages jeunes

Ville de Labège