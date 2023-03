Semaine du numérique responsable NUMERI’LAB Labège Catégories d’Évènement: Haute-Garonne

Labège

Semaine du numérique responsable NUMERI’LAB, 13 mars 2023, Labège. Semaine du numérique responsable 13 – 29 mars NUMERI’LAB Gratuit sur inscription Du 13 au 18 mars se tiendra la semaine du numérique responsable. ?‍?

Le Numéri’Lab de Labège vous propose plusieurs animations en lien avec cet évènement. Au programme :

• Jeudi 16 mars à partir de 18 h 30

Atelier de sensibilisation à l’impact du numérique animé par la

Mêlée. (tout public – gratuit) – Lieu : La Passerelle – mediathèque • À partir du 13 mars

L’installation d’un charriot de collecte d’outils numériques

usagers à destination du recyclage ou reconditionnement

(souris, claviers, ordinateurs etc.) accompagné d’une campagne de sensibilisation aux éco-gestes – Lieu : Numéri’Lab La date en +

• Mercredi 29 mars

Une animation de sensibilisation à l’impact du numérique pour

les jeunes à partir de 11 ans (gratuit) – Lieu : Numéri’Lab GRATUIT – inscription aux ateliers obligatoire + d’info :

? 06 37 88 67 59

? 06 37 88 67 59

? numerilab@ville-labege.fr NUMERI'LAB 18 rue de l'Autan 31670 Labège Labège 31670 Haute-Garonne Occitanie

2023-03-13T09:00:00+01:00 – 2023-03-13T17:00:00+01:00

2023-03-29T14:30:00+02:00 – 2023-03-29T16:00:00+02:00 numérique ordinateurs ateliers sobriété responsable service communication Mairie de Labège

