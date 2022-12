Ateliers numériques Senior NUMERI’LAB Labège Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Ateliers numériques Senior 10 janvier – 4 avril 2023

Adhésion au Numéri’Lab, financement via chèque Aptic

Ateliers d’initiation à l’usage de l’outil informatique NUMERI’LAB 18 rue de l’Autan 31670 Labège Labège 31670 Haute-Garonne Occitanie ATELIER NUMERIQUE SENIOR Initiation à l’usage de l’outil numérique pour grand débutant et débutant. Ateliers collectifs gratuits par groupe de 10 apprenants maximum Tous les mardis et jeudis (sauf vacances scolaires) de 14h30 à 16h30

2023-01-10T14:30:00+01:00

2023-04-04T16:30:00+02:00

