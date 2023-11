Numéri’kids « Réalité virtuelle » Bibliothèque Crimée Paris Catégories d’Évènement: ile de france

Paris Numéri’kids « Réalité virtuelle » Bibliothèque Crimée Paris, 20 décembre 2023, Paris. Le mercredi 20 décembre 2023

de 14h30 à 17h30

.Tout public. A partir de 10 ans. gratuit Sans inscription. Chaque mois, la bibliothèque vous propose une animation numérique : tablette, wii… Plongez dans un univers parallèle grâce aux casques

de réalités virtuelles ! En continu de 14h30 à 17h30 À partir de 12 ans Bibliothèque Crimée 42 rue Petit 75019 Paris Contact : +33142455640 bibliotheque.crimee@paris.fr

