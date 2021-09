Paris Bibliothèque Crimée île de France, Paris Numéri’kids “On se bouge pour la planète !” Bibliothèque Crimée Paris Catégories d’évènement: île de France

Le mercredi 20 octobre 2021

de 15h à 16h

gratuit

Un mercredi par mois, les bibliothécaires vous invitent à vous plonger dans le numérique : tablettes, ordinateurs, jeux vidéos …des propositions ludiques autour du multimédia. Découvrez les univers de Christian Voltz et de FlorenceJenner-Metz au travers des applications A l’heure dudéjeuner et Le monde de Christian Voltz. Suivez la grenouille qui vous permettra de découvrir les animaux du marais, et venez vous amuser à fabriquer des objets dans un atelier loufoque fait de bric et de broc. Pour les 6-8 ans. Animations -> Loisirs / Jeux Bibliothèque Crimée 42 rue Petit Paris 75019

