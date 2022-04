Numéri’kids Bibliothèque Crimée Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

Numéri’kids Bibliothèque Crimée, 22 juin 2022, Paris. Le mercredi 22 juin 2022

de 15h00 à 16h00

. gratuit Inscription gratuite, 2 semaines avant.

Chaque mois, la bibliothèque vous propose une animation numérique : tablette, wii… Après la fête de la musique, Just dance pour célébrer l’été… A partir de 8 ans. Bibliothèque Crimée 42 rue Petit 75019 Paris

5 : Laumière (Paris) (235m) 60 : Jean Jaurès – Lorraine (Paris) (129m)

Contact : 01 42 45 56 40 bibliotheque.crimee@paris.fr https://www.facebook.com/bibliothequecrimee/ https://www.facebook.com/bibliothequecrimee/

