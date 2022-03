Numéri’kids Bibliothèque Crimée Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

Numéri’kids Bibliothèque Crimée, 13 avril 2022, Paris. Date et horaire exacts : Le mercredi 13 avril 2022

de 15h00 à 16h00

gratuit

Un mercredi par mois, venez vous amuser avec le numérique (tablettes, console de jeux Wii, ordinateurs…). Enfilez vos chaussures à scratch : la bibliothèque Crimée vous invite à une après-midi bowling ! Spare et strike n’auront plus de secrets pour vous ! A partir de 7 ans. Bibliothèque Crimée 42 rue Petit Paris 75019

5 : Laumière (Paris) (235m) 60 : Jean Jaurès – Lorraine (Paris) (129m)

Contact : 01 42 45 56 40 bibliotheque.crimee@paris.fr https://www.facebook.com/bibliothequecrimee/ Enfants

