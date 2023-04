Numéri’kids Bibliothèque Crimée Paris Catégories d’Évènement: île de France

Paris

Numéri’kids Bibliothèque Crimée, 17 juin 2023, Paris. Le samedi 17 juin 2023

de 14h30 à 17h30

.Tout public. A partir de 10 ans. gratuit Avec notre casque de réalité virtuelle, venez admirer le tableau « Les Nymphéas » de Claude Monet à la bibliothèque. En continu de 14h30 à 17h30. Sans inscription. À partir de 10 ans. Bibliothèque Crimée 42 rue Petit 75019 Paris Contact : bibliotheque.crimee@paris.fr https://www.facebook.com/bibliothequecrimee/ https://www.facebook.com/bibliothequecrimee/

Nymphéas vr

Détails Catégories d’Évènement: île de France, Paris Autres Lieu Bibliothèque Crimée Adresse 42 rue Petit Ville Paris Departement Paris Lieu Ville Bibliothèque Crimée Paris

Bibliothèque Crimée Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

Numéri’kids Bibliothèque Crimée 2023-06-17 was last modified: by Numéri’kids Bibliothèque Crimée Bibliothèque Crimée 17 juin 2023 Bibliothèque Crimée Paris Paris

Paris Paris