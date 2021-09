Wattrelos Bibliothèque Municipale (Centrale) Nord, Wattrelos Numériconte, spécial Halloween Bibliothèque Municipale (Centrale) Wattrelos Catégories d’évènement: Nord

Bibliothèque Municipale (Centrale), le mercredi 27 octobre à 10:30

Lecture de l’histoire en version numérique et mise à disposition des tablettes avec une sélection d’applications adaptées au thème de la peur. Le monstre qui voulait qu’on l’aime et L’ogre qui avait peur des enfants.

Entrée gratuite, sur réservation

Un conte et des jeux sur tablette ? C'est numériconte !

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-27T10:30:00 2021-10-27T11:30:00

