Montbéliard

Numerica – Formation développeur web et web mobile

Numerica, le mardi 30 novembre

Numerica, le mardi 30 novembre à 14:00

La formation « Développeur web et web mobile» s’adresse à des personnes désirant travailler dans les métiers du numérique. Nos formateurs sont des experts dans leurs domaines d’intervention. La formation se déroule dans les locaux de Numerica, un écosystème numérique propice à votre évolution professionnelle. Chaque personne bénéficie d’un accompagnement personnalisé dans l’acquisition des compétences et dans son projet professionnel. Notre formation se déroule sur une période de 8 mois avec possibilité de valider un Titre Professionnel de niveau 5 “développeur web et web mobile”

Numerica Cours Louis Leprince-Ringuet 25200 Montbéliard

