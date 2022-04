NUMEO : Atelier histoire augmentée Médiathèque de Senlis Senlis Catégories d’évènement: Oise

Senlis

NUMEO : Atelier histoire augmentée

Médiathèque de Senlis, le mercredi 20 avril à 10:30

NUMEO : Atelier histoire augmentée Dans le cadre du festival départemental NuméO, découvrez nos histoires augmentées ! Regardez les personnages s’animer, interagissez avec l’histoire ou laissez-vous bercer par l’ambiance sonore… Mercredi 20 avril, à 10h30, à la Médiathèque.

Gratuit, sur inscription.

Médiathèque de Senlis 1 rue Bellon Senlis

2022-04-20T10:30:00 2022-04-20T12:00:00

