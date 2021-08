NUMA X BURNT UMBER Les Disquaires, 31 août 2021, Paris.

Date et horaire exacts : Le mardi 31 août 2021

de 20h à 22h

payant

Retrouvez Burnt Umber et NUMA pour une soirée Rock/Metal Alternatif délicieusement crépitante!

Burnt Umber – (Metal Alternatif)

Du Metal Alternatif avec une âme Rock…Un univers élégant et accrocheur, tantôt hanté, tantôt explosif…Alliant le son organique et ambiancé du Rock Anglais à la puissance irrépressible du Metal Américain. Puis cette voix! Cette voix si ensorceleuse, si sensible…Et qui, sans crier gare, devient le plus majestueux des typhons, irrésistible et merveilleux. C’est Burnt Umber!

NUMA – (Rock Alternatif)

Entre tension et relâchement, NUMA est empreint d’un large éventail de genres musicaux. Leur musique se veut très percutante, avec une présence rythmique puissante. Des riffs entraînants et saccadés ou même veloutés, pour agrémenter l’histoire de la chanson. L’acoustique donne un élément de légèreté et la voix, avec son timbre particulier, sait également être forte et couper le mélange, en complétant le tout.

Les Disquaires 6 Rue des Taillandiers Paris 75011

Contact :Les Disquaires 0140219460 jerry@lesdisquaires.com

