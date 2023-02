Nulle part est un endroit – Conférence dansée de Nach – Festival Hip Opsession Danse lieu unique (le), 25 février 2023, Nantes.

2023-02-25

Horaire : 18:00 18:45

Gratuit : oui Entrée libre

Saisie par le plaisir communicatif de ses différentes expériences des formes performatives où se côtoient danse et prises de parole, images d’archives et recherches anthropologiques autour de la communauté krump, Nach imagine une conférence dansée qui tisse les ancrages multiples et les géographies mouvantes de sa pratique artistique de danseuse et de chorégraphe. Elle revient en conteuse sur sa rencontre avec l’univers hautement codifié du krump, ses battles, ses sessions freestyle dans la rue, et ses puissantes énergies. Elle élargit sa pratique en explorant de nouveaux horizons : le butô, le flamenco, le kathakali, la marionnette, les lectures sur les rituels chamaniques. Ses expérimentations autour des possibilités de la boîte noire théâtrale constituent le plus récent chapitre de cet incandescent récit de soi : “Nulle part est un endroit”. Nach se reconnaît dans le goût pour l’hétéroclite et les rencontres improbables – fragments de photos, bouts de métal et miroirs éclatés – d’une sculpture de Richard Baquié, à laquelle cette conférence dansée emprunte son titre. Conception et interprétation : Nach Durée : 45 min. Dans le cadre du Festival Hip Opsession Danse (du 16 au 26 février 2023)

lieu unique (le) Centre-ville Nantes 44000

02 40 12 14 34 http://www.lelieuunique.com https://www.lelieuunique.com