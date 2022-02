NULLE PART DE PARTOUT Théâtre du Champ de bataille, 23 février 2022, Angers.

Deux sœurs, au pied de leur immeuble, au début d’un soir d’été. Avant, elles vivaient dans une caravane, mais les difficultés ont obligé leurs parents à abandonner la vie nomade. Depuis, la cadette a décidé de ne plus parler. Elle ne communique que par une langue des signes inventée avec Gajick, son amoureux. Au cours de la nuit, elles vont se glisser dans cette ville mystérieuse, explorer ses tréfonds et découvrir ses secrets. Petit à petit, la cadette reparlera à sa façon : une langue faite de mots valises, poétique et drôle. Dans ce monde étrange et inquiétant qui est le nôtre, comment encore avoir le désir de parler, d’écrire ? Quand plus rien ne va, du moins quand ça ne va pas très bien, ne vaut-il pas mieux se taire et se réfugier dans le silence ? A quoi bon écrire encore quand tout semble s’effondrer autour de soi ? Que faire d’autres que d’échanger des colères impuissantes ou des hochements de tête désabusés ? Je sais qu’il me faut écrire malgré tout, à tout prix, en dépit des catastrophes, des démagogues, des ours polaires qui meurent sur la banquise, des guerres toujours renaissantes, des murs qui se construisent partout sur la planète… La parole ne sauve pas de tout, mais elle éclaire dans la nuit, indique des espoirs encore voilés, éveille les désirs et les engagements, fait ressurgir les souvenirs qui relient au passé et guident dans l’errance. Je suis comme la cadette dans sa nuit, à la recherche de ma lumière, entouré de tous ceux qui m’aident à écrire et m’encouragent, à deviner des passages vers la sortie du labyrinthe, à m’imaginer donner la parole à ceux qui ne l’ont plus, les invisibles, « ces muets sans terre qui parlent si bien »* et qu’on devine à peine dans les rues, ceux qui se réfugient sous les ponts, qui se dissimulent dans la pénombre des ruelles, qui s’égarent et errent au milieu des terrains vagues, qui sont rejetés vers la périphérie des ville pour y installer leurs petits manèges de fortune… Dominique Richard

Voyage fantasmagorique de deux sœurs au cœur de la ville.

