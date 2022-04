NULLE PART DE PARTOUT, DE DOMINIQUE RICHARD Collectif Râ, théâtre en chemin, 27 avril 2022, .

NULLE PART DE PARTOUT, DE DOMINIQUE RICHARD Collectif Râ, théâtre en chemin

2022-04-27 15:00:00 – 2022-04-27 16:00:00

Deux sœurs, l’ainée et la cadette, sont au pied de leur nouvel immeuble au début d’un soir d’été. Depuis que leur famille, des forains, a dû se sédentariser, la cadette ne parle plus. Elle ne communique que par une langue des signes que seule sa sœur comprend.

Un voyage fantasmagorique de deux sœurs au cœur de la nuit

Au cours de la nuit, entre rêve et réalité, elles vont se glisser dans cette ville mystérieuse et faire des rencontres insolites. Pendant ce voyage initiatique, la cadette, petit à petit, reparlera à sa façon, une langue faite de mots-valises, poétiques et drôles.

collectif Râ

dernière mise à jour : 2022-04-01 par