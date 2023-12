Concert « l’autre silence » Nul Bar Ailleurs Coarraze, 1 décembre 2023, Coarraze.

Coarraze,Pyrénées-Atlantiques

Un concert exceptionnel est organisé par l’association Vesna64 et le Collectif Ukraine Pays de Nay. La participation à ce concert est libre.

De passage en Béarn, le duo ukrainien composé de la poétesse Kateryna Voloshyna et du compositeur et bassiste Serhii Radzetskyi interpréteront leur récital « L’autre silence », poésie et musique en harmonie. Cette expérience unique sera donnée sur la nouvelle scène du café associatif. C’est une performance captivante, magique, qui transformera la poésie en musique pour donner une nouvelle vie à l’espace et au temps. Avec quatre albums en ukrainien, dont « a la recherche de Picasso » traduit en français, la prestation du duo est une fusion unique et pleine de créativité de la poésie et de la musique..

Nul Bar Ailleurs Rue Jean Jaurès

Coarraze 64800 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



An exceptional concert is organized by the Vesna64 association and the Collectif Ukraine Pays de Nay. Participation is free.

The Ukrainian duo of poet Kateryna Voloshyna and composer/bassist Serhii Radzetskyi will be in Béarn to perform their recital « L’autre silence », poetry and music in harmony. This unique experience will take place on the new stage of the café associatif. It’s a captivating, magical performance that transforms poetry into music, breathing new life into space and time. With four albums in Ukrainian, including « a la recherche de Picasso » translated into French, the duo’s performance is a unique and creative fusion of poetry and music.

La asociación Vesna64 y el Collectif Ukraine Pays de Nay organizan un concierto excepcional. La entrada al concierto es gratuita.

El dúo ucraniano, compuesto por la poetisa Kateryna Voloshyna y el compositor y bajista Serhii Radzetskyi, estará en Béarn para interpretar su recital « L’autre silence », una armoniosa mezcla de poesía y música. Esta experiencia única se representará en el nuevo escenario del café asociativo. Se trata de un espectáculo cautivador y mágico que transforma la poesía en música, insuflando nueva vida al espacio y al tiempo. Con cuatro álbumes en ucraniano, entre ellos « a la recherche de Picasso » traducido al francés, la actuación del dúo es una fusión única y creativa de poesía y música.

Ein außergewöhnliches Konzert wird von der Vereinigung Vesna64 und dem Collectif Ukraine Pays de Nay organisiert. Die Teilnahme an diesem Konzert ist kostenlos.

Das ukrainische Duo, bestehend aus der Dichterin Kateryna Voloshyna und dem Komponisten und Bassisten Serhii Radzetskyi, besucht den Béarn. Sie werden ihren Vortrag « L’autre silence » (Die andere Stille) vortragen, Poesie und Musik in Harmonie. Dieses einzigartige Erlebnis wird auf der neuen Bühne des Café associatif aufgeführt. Es ist eine fesselnde, magische Performance, die Poesie in Musik verwandeln wird, um Raum und Zeit ein neues Leben zu geben. Mit vier Alben in ukrainischer Sprache, darunter « a la recherche de Picasso », das ins Französische übersetzt wurde, ist der Auftritt des Duos eine einzigartige und kreative Verschmelzung von Poesie und Musik.

Mise à jour le 2023-11-28 par Office de Tourisme Communautaire du Pays de Nay