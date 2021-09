NUITS TSIGANES – ROMANO DJI – THELONIOUS CAFE JAZZ CLUB Thélonious Café Jazz Club, 14 octobre 2021, Bordeaux.

NUITS TSIGANES – ROMANO DJI – THELONIOUS CAFE JAZZ CLUB

Thélonious Café Jazz Club, le jeudi 14 octobre à 20:30

Ce RDV propose une visite du répertoire traditionnel tzigane, très festif, entrainant et joyeux. Des invités viennent apporter leur touche, pour faire de chacun de ces RDV, une soirée unique. Et chaque soir une troupe de danseuses vient apporter une dimension vivante et colorée à ce grand moment de plaisir enchanté. [https://youtu.be/V8V-Adxo53I](https://youtu.be/V8V-Adxo53I) ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ INFOS PRATIQUES Toutes conditions sous réserve des mesures sanitaires ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ => Entrée du Thélonious : 8€ (participation concert) – 6€ adhérents [At] – => Bar / Bar à vin / Tapas / Plats à la carte Vin au verre : à partir de 4,5€ Météor Lager : Demi 4€ / Pinte 7€ Tapas à partir de 8€ Plats à partir de 18€ Infos et réservations table tapas et restaurant : 06 85 99 32 42 THELONIOUS CAFE JAZZ CLUB 18 rue Bourbon 33300 Bordeaux – Les Chartrons Accès Ⓣ Tram B : Arrêts Cité du Vin ou Les Hangars Ⓑ Bus 7, 32, 45 : Arrêt Cité du Vin Ⓥ Vcub : Arrêt “les Hangars” ou “Bassin à flot” Parking “Quai des Marques” à 50m (Quai de Bacalan, Bordeaux) (7€ max pour la soirée)

Participation concert : 8€ / 6€ pour les adhérents [At]

CONCERT : MUSIQUE ET DANSES TSIGANES

Thélonious Café Jazz Club 18 rue bourbon Bordeaux Bordeaux Maritime Gironde



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-14T20:30:00 2021-10-14T23:30:00