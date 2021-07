Paris Théâtre du Châtelet Paris NUITS Théâtre du Châtelet Paris Catégorie d’évènement: Paris

NUITS Théâtre du Châtelet, 14 septembre 2021-14 septembre 2021, Paris. Date et horaire exacts : Le mardi 14 septembre 2021

de 19h à 20h

payant

Escapade vers la Belle Époque le temps d’une soirée avec ce concert de mélodies françaises de Chausson, Fauré, Lekeu, Saint-Saëns, Massenet, Ropartz… La musique de chambre à l’heure de la “mélodie française” Symbiose entre l’art du poète et celui du compositeur, la mélodie française est devenue le fleuron de la musique « Belle Époque » dans tous les salons parisiens, entre 1870 et 1914. Tournant peu à peu ses regards vers la salle de concert symphonique, le genre s’est aussi paré des couleurs de l’orchestre grâce au talent de Duparc, Saint-Saëns ou Debussy. Le programme proposé par le Palazzetto Bru Zane, avec la complicité de Véronique Gens et de l’ensemble I Giardini, expérimente l’art de la transcription appliqué au répertoire de prédilection de l’artiste. Aux côtés des trois œuvres citées précédemment, des pièces de compositeurs célèbres (Berlioz, Saint-Saëns, Fauré, Massenet) voisinent avec des pages inconnues (Hahn, La Tombelle, Ropartz, Widor) pour retracer les émois d’une ambiance nocturne : charme de l’amour, voyage du rêve ou terreur du cauchemar. Le cheminement sentimental est coloré par des mouvements instrumentaux de quintettes avec piano. Et le voyage s’autorisera quelques détours par des chemins de traverse inattendus… Véronique Gens, soprano I GIARDINI Schuichi Okada, violon Pablo Schatzman, violon Léa Hennino, alto Pauline Buet, violoncelle David Violi, piano Production Bru Zane France. Concerts -> Classique Théâtre du Châtelet 1 place du Châtelet Paris 75001

