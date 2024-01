Nuits Sonores La Gaîté Lyrique Paris, jeudi 25 janvier 2024.

Le jeudi 25 janvier 2024

de 18h30 à 22h00

.Tout public. gratuit

Accès libre

Au lendemain de l’annonce de la programmation de sa 21e édition (7—12 mai 2024), le festival lyonnais prend les commandes du plateau de la Gaîté Lyrique.

Après avoir soufflé sa 20e bougie en 2023, Nuits sonores ouvre une nouvelle page de son histoire. C’est avec détermination et passion que le festival entame sa 3e décennie. En renouvelant son exploration urbaine d’abord, pour faire (re)découvrir la ville et ses espaces les plus singuliers à ses festivalier·es et de transformer des friches en espaces de rencontre, de danse et de dialogue. La 21e édition du festival poursuit cette tradition en explorant un nouveau site principal qui accueille son programme de jour : Les Grandes Locos, immense centre de maintenance ferroviaire que Nuits sonores sera le premier à défricher et transformera en terrain de jeu exceptionnel. En poursuivant son exigence artistique ensuite, avec une programmation définitivement tournée vers l’avenir, représentative d’une diversité de communautés artistiques internationales et locales, mettant aussi en avant des territoires souvent sous représentés dans les festivals européens, pour raconter davantage encore d’histoires des musiques électroniques du monde entier.

L’équipe du festival se fait un plaisir de proposer ce temps de rencontre à Paris, pour présenter publiquement cette édition à venir. Ce temps sera suivi d’une discussion ouverte sous forme de table ronde, en présence d’artistes et de l’équipe de direction artistique d’Arty Farty, pour questionner la notion de « curating », ou quand un festival confie les clés d’une partie de sa programmation à des artistes. Enfin, ces mêmes artistes proposerons au public et aux invité·es d’écouter et de découvrir une sélection d’artistes qu’ils et elles ont choisi pour être programmé·es au festival en mai.

Au programme :

-> 19h00 : présentation de l’édition 2024 de Nuits sonores

-> 19h30 : Talk : quand les artistes s’emparent de la programmation d’un festival

De manière de plus en plus significative, le festival Nuits sonores propose aux artistes de co-programmer des scènes ou des programmes entiers du festival. Si au départ cette collaboration était proposée à des artistes de musiques électroniques de renom (Laurent Garnier, Jamie XX, The Blessed Madonna, Honey Dijon…) dans le cadre du programme principal de jour (« A day with… »), progressivement l’équipe de direction artistique du festival a aussi souhaité donner carte blanche à des profils plus émergents ou plus variés musicalement. À titre d’exemples, le programme « A night with… », initié en 2022, a été présenté par Lala &ce, rappeuse originaire de Bron, quatre nuits de l’édition 2023 ont été présentés par des collectifs locaux, et cette année ce seront Vel, Cornelius Doctor ou encore Tauceti, producteur·rices et DJs lyonnaise·es, qui se verront confier chacun·e les programmations de nuits entières.

Ces collaborations permettent aux artistes de présenter des line-up composés de figures qui les ont influencé, d’artistes de leurs entourages, ou d’univers esthétiques singuliers. Qu’est-ce que cela signifie pour un·e artiste ? Qu’est-ce que cela change dans sa carrière, selon s’il ou elle est installé·e ou émergent·e ? Comment se construisent les line-up ? Quelles sont les relations entre la direction artistique du festival et les artistes ? Est-ce un modèle en devenir et observe-t-on cette démarche dans d’autres festivals de musique ?

Deux artistes invité·es à programmer l’édition 2024 (Tauceti et Cornelius Doctor) et un membre de l’équipe de direction artistique d’Arty Farty répondront aux questions du journaliste David Bola.

-> 20h15 : Dj sets / morceaux choisis, par les artistes invités et la direction artistique de Nuits sonores

La Gaîté Lyrique 3 bis Rue Papin 75003 Paris

Métro -> 3 : Réaumur – Sébastopol (Paris) (155m)

Bus -> 2038 : Réaumur – Arts et Métiers (Paris) (130m)

Vélib -> Square Emile – Chautemps (81.64m)

Calculez votre itinéraire sur GéoVélo



