Nuits Sonores – A Night with Helena Hauff

Nuits Sonores – A Night with Helena Hauff, 27 mai 2022, . Nuits Sonores – A Night with Helena Hauff

2022-05-27 23:00:00 23:00:00 – 2022-05-28 05:00:00 05:00:00 EUR 24 29 Nuits sonores reconnecte avec l’un des marqueurs forts de son identité, et invite 4 artistes exceptionnel·les à co-programmer le programme A night with…, quatre nuits durant, à la Sucrière et au Sucre. dernière mise à jour : 2022-05-05 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville