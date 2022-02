Nuits Sonores – A Day with Honey Dijon Lyon 2e Arrondissement Lyon 2e Arrondissement Catégories d’évènement: Lyon 2e Arrondissement

Rhône

Nuits Sonores – A Day with Honey Dijon Lyon 2e Arrondissement, 28 mai 2022, Lyon 2e Arrondissement. Nuits Sonores – A Day with Honey Dijon La Sucrière 49 – 50 quai Rambaud Lyon 2e Arrondissement

2022-05-28 – 2022-05-28 La Sucrière 49 – 50 quai Rambaud

Lyon 2e Arrondissement Rhône EUR 30 30 Icône queer, dj transgenre, protégée du milieu de la mode : balayons d’un revers de la main toutes les étiquettes que certains pourraient tenter de coller à Honey Dijon, elle les décollera aussitôt. info@nuits-sonores.com http://www.nuits-sonores.com/ La Sucrière 49 – 50 quai Rambaud Lyon 2e Arrondissement

dernière mise à jour : 2021-12-16 par

Détails Catégories d’évènement: Lyon 2e Arrondissement, Rhône Autres Lieu Lyon 2e Arrondissement Adresse La Sucrière 49 - 50 quai Rambaud Ville Lyon 2e Arrondissement lieuville La Sucrière 49 - 50 quai Rambaud Lyon 2e Arrondissement Departement Rhône

Lyon 2e Arrondissement Lyon 2e Arrondissement Rhône https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/lyon-2e-arrondissement/

Nuits Sonores – A Day with Honey Dijon Lyon 2e Arrondissement 2022-05-28 was last modified: by Nuits Sonores – A Day with Honey Dijon Lyon 2e Arrondissement Lyon 2e Arrondissement 28 mai 2022 Lyon-2E-Arrondissement rhône

Lyon 2e Arrondissement Rhône