Nuits Solaires – Parcours lumière sonorisé en soirée Montrésor, 1 juillet 2021-1 juillet 2021, Montrésor.

Nuits Solaires – Parcours lumière sonorisé en soirée 2021-07-01 22:00:00 – 2021-08-31 00:00:00

Montrésor Indre-et-Loire Montrésor

En 2006, l’association Montrésor se Raconte a voulu créer une animation économique, contemporaine et écologique, accessible à tous les publics sans barrière de langues ou chacun se sent libre de se balader sans contrainte, à son rythme… Cette année les habitants participent à leur manière avec des créations en bois ou en matériaux de réemploi exposer dans les jardins et tout au long du parcours…

Programme 2021

En raison de l’incertitude suite à la crise sanitaire, les Nuits Solaires 2021 proposeront le parcours lumière et le mapping sur la façade du château, mais pas d’animation les mercredis programmée à l’avance.

Parcours lumière et ambiances sonores, mapping sur la façade du château dans l’un des plus beaux villages de France, à la tombée de la nuit (vers 22h).

nuitsolaire@wanadoo.fr +33 6 08 05 39 64 https://www.montresorseraconte.com/

