Bourse militaria & air soft Marché couvert, 8 janvier 2023 09:00, Nuits-Saint-Georges.

Dimanche 8 janvier 2023, 09h00 Sur place Tarif entrée : 4 €uros

Gratuit pour les -12 ans 06 68 31 79 05

Ne manquez pas la 16ème Bourse Militaria & Airsoft 2023 au Marché couvert de Nuits Saint Georges le dimanche 8 Janvier de 9h à 17h.

Le grand public pourra prendre part à cette 16ème édition

Ne manquez pas la 16ème Bourse Militaria & Airsoft 2023 au Marché couvert de Nuits Saint Georges le dimanche 8 Janvier de 9h à 17h.

.

Revivez l’histoire de France…

.

Le grand public pourra prendre part à cette 16ème édition qui s’installera au marché couvert de Nuits Saint Georges.

Une place importante sera consacrée à l’objet militaire et aux armes de collection conformes à la législation en vigueur. Vous trouverez sur les thèmes militaires, pompiers et police différents objets comme des boussoles, insignes, médailles, livres, uniformes anciens de la guerre 1870 à la 1ère et 2ème guerre mondiale ainsi que l’Indochine et l’Algérie. Quelques objets de l’époque napoléonienne, de la baïonnette à la figurine, etc…

.

Quelques stands feront découvrir l’Airsoft. Cette activité de loisir se pratique sous le forme d’un jeu qui oppose en général deux équipes dont les joueurs sont munis d’un masque ou de lunettes de protection (obligatoires) et d’une réplique d’arme propulsant par gaz ou air comprimé des billes de 6 mm ou 8 mm en plastique, parfois en rafale. Les projectiles utilisés ne contiennent pas de peinture et le jeu repose donc uniquement sur le fair-play. Il existe de nombreux types de scénarios pratiqués couramment comme la capture de drapeau, le deathmatch en équipe ou encore la protection de VIP

.

Dimanche 8 Janvier 2023

de 9h à 17h

.

Lieu :

Marché couvert

Rue Thurot

21700 Nuits Saint Georges

.

Tarif entrée : 4 €uros

Gratuit pour les -12 ans

.

Merci de partager l’évènement :

https://www.facebook.com/events/edit/1138025760158204/

.

Buvette et restauration sur place

.

Organisation : TANDEM EVENTS FRANCE

militaria@tandem.events

Tél. 06 68 31 79 05

Marché couvert rue Thurot 21700 Nuits saint Georges 21700 Nuits-Saint-Georges Côte-d’Or

dimanche 8 janvier 2023 – 09h00 à 17h00