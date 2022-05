Nuits Normandie Impressionniste – La Guinguette cinéphile Caen, 26 août 2022, Caen.

Nuits Normandie Impressionniste – La Guinguette cinéphile 7bis Rue Neuve Bourg l’Abbé 7 Rue Neuve Bourg l’Abbé Caen

2022-08-26 18:30:00 18:30:00 – 2022-08-26 01:00:00 01:00:00 7bis Rue Neuve Bourg l’Abbé 7 Rue Neuve Bourg l’Abbé

Caen 14000

Le Frac Normandie organise une soirée dans le cadre des Nuits Normandie Impressionniste.

Cette soirée sera l’occasion de partager un moment festif à l’occasion de la présentation du premier « kit guinguette » commandé à Charlotte Vitaioli, plasticienne et performeuse à l’univers solaire et estival. Le même soir, une carte blanche est confiée au réalisateur expérimental et « surimpressionniste » Bertrand Mandico.

La première partie de soirée est composée d’une programmation impressionniste d’objets filmiques contemporains sélectionnés par le réalisateur. Puis place au DJ set proposé par le compositeur Pierre Desprats, sur les images du dernier film de Bertrand Mandico : « After Blue ». (Re)voir le film, devenu muet pour laisser place à une musique électro, est la garantie de vivre une expérience proche des premières projections des frères Lumière, au temps où l’impressionnisme naissait.

Au programme :18h30 : Guinguette21h30 : Projection autour de l’impressionnisme filmique d’après une sélection de Bertrand Mandico23h : DJ set par le compositeur Pierre Desprats sur les images du dernier film de Bertrand Mandico « After Blue »

Soirée proposée en partenariat avec le cinéma Lux, le Frac Normandie et les quartiers d’été de la Ville de Caen.

Le Frac Normandie organise une soirée dans le cadre des Nuits Normandie Impressionniste.

Cette soirée sera l’occasion de partager un moment festif à l’occasion de la présentation du premier « kit guinguette » commandé à Charlotte Vitaioli,…

info@fracnormandiecaen.fr +33 2 31 93 09 00 http://www.fracnormandiecaen.fr/

Le Frac Normandie organise une soirée dans le cadre des Nuits Normandie Impressionniste.

Cette soirée sera l’occasion de partager un moment festif à l’occasion de la présentation du premier « kit guinguette » commandé à Charlotte Vitaioli, plasticienne et performeuse à l’univers solaire et estival. Le même soir, une carte blanche est confiée au réalisateur expérimental et « surimpressionniste » Bertrand Mandico.

La première partie de soirée est composée d’une programmation impressionniste d’objets filmiques contemporains sélectionnés par le réalisateur. Puis place au DJ set proposé par le compositeur Pierre Desprats, sur les images du dernier film de Bertrand Mandico : « After Blue ». (Re)voir le film, devenu muet pour laisser place à une musique électro, est la garantie de vivre une expérience proche des premières projections des frères Lumière, au temps où l’impressionnisme naissait.

Au programme :18h30 : Guinguette21h30 : Projection autour de l’impressionnisme filmique d’après une sélection de Bertrand Mandico23h : DJ set par le compositeur Pierre Desprats sur les images du dernier film de Bertrand Mandico « After Blue »

Soirée proposée en partenariat avec le cinéma Lux, le Frac Normandie et les quartiers d’été de la Ville de Caen.

7bis Rue Neuve Bourg l’Abbé 7 Rue Neuve Bourg l’Abbé Caen

dernière mise à jour : 2022-05-27 par